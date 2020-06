@LuisVenturaSoy

Los tiempos mutan y con ellos, los hábitos y costumbres. En estas épocas de pandemia, de estadísticas sanitarias y tristezas sociales, los noticieros empiezan a mostrar perfiles que se diferencian de lo tradicional en el universo de la información. Porque hoy no solo importan las noticias y la incorporación de las nuevas tecnologías comunicacionales ganan territorio, sino que también la estética conquista espacios antes reservados a la información "pura".

Así, empiezan a aflorar personajes con imágenes más transgresoras; ataviadas con colores y diseños más atrevidos. Si se quiere, más "calientes". Y dentro esta nueva faceta destaca la irrupción de una chica como Romina Malaspina, que desde una pantalla noticiosa y en un segmento definitivamente informativo, no solo se anima a vestirse con un top casi transparente, sino que también logra hacernos olvidar que la "vedette" de un noticiero tradicional justamente es la noticia. Es que la ex participante del popular reality show " Gran Hermano" sacudió al medio.

La comunidad masculina infló sus pupilas y brindó comentarios repartidos, pero el colectivo femenino estalló enojosamente contra la osada apariencia exhibida por la blonda Malaspina; que tenía poco de información y mucho de transgresión. Los argumentos quejosos apuntaron a la cosificación de la mujer que tanto defendieron las marchas feministas. Romina también se defendió, pero con fundamentos no muy sólidos y explicando con excusas más típicas de estrategias de realities que de una profesional del periodismo: "El vestuario falló al elegir una prenda transparente que ante una luz muy intensa en el estudio permitió observar que no tenía ropa interior. No fue una elección voluntaria como para generar todo lo que generó después".

Esta situación se sumó al hecho de que Sol Pérez, quien supo impactar como una chica que daba las novedades del servicio meteorológico, se convirtiera en conductora de un noticiero en la misma señal de Malaspina. Da la sensación de que ese tipo de imágenes femeninas, impactantes, fuesen ahora la tendencia de una emisora antes orientada a contenidos periodísticos "serios". La bella Sol se enojó cuando la quisieron comparar con su colega: "No nos pueden comparar. Yo busco otra cosa en la tele, somos diferentes. Por favor, no me comparen con ella". Mientras que otra chica de tapa como Celeste Muriega, que también conduce allí con el periodista Daniel Moll, eligió no hacer ningún tipo de comentarios. Un nuevo estilo, que mezcla noticias con reality, seriedad con transgresión ha nacido, a tal punto que un periodista como Jorge Lanata en su programa del domingo pasado le dedicó un buen espacio de su "PPT" a este fenómeno. Por eso, hoy la noticia cambió de vestuario. Te lo digo yo.