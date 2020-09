@LuisVenturaSoy

Más mediática que nunca, la hija más popular del empresario periodístico Bartolomé Mitre se ha constituido en un personaje inevitable de tapas y titulares de programas cotidianos y espacios impactantes de nuestras comunicaciones. Hablo de Esmeralda, la hija que "Bartolo" tuvo con su segunda esposa Blanca Isabel Álvarez de Toledo, que por un lado se cruzó en ardorosa batalla familiar por su patrimonio hereditario y, por el otro, fue víctima de una operación política en la que informaron que un hisopado por Covid 19 le había dado un resultado "positivo", cuando en realidad fue y es "negativo". ¡Escándalo tras escándalo!

Todos estos episodios alejan a Esmeralda Mitre de los escenarios y de la cultura que supo transitar en otras épocas, pero también la direccionan hacia los estudios legales y juzgados tribunalicios en los que denunció sus reclamos que tiene que ver con estafas, vaciamientos bancarios, operaciones políticas e informaciones falsas, calumniosas e injuriantes.

Luis Ventura: “La belleza y la simpatía de Esmeralda, que hoy brilla de forma muy pintoresca en el reality de Marcelo Tinelli, mutan muchas veces en broncas, enojos judiciales y denuncias exigiendo justicia, y reclamando patrimonios millonarios”.

De esta manera, la belleza y la simpatía de Esmeralda, que hoy brilla de forma muy pintoresca en el reality musical de Marcelo Tinelli, mutan mucha veces en broncas, enojos judiciales y denuncias exigiendo justicia, y reclamando los patrimonios millonarios en dólares en concepto de una herencia que ella debería percibir y que han sido empobrecidas con fraudes que investigan sus abogados en el país y también en el extranjero.

.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pidió disculpas por haber dado un resultado equivocado de su hisopado pandémico, en una falsedad apoyada en una cuenta fantasma de una red social, sin seguidores, que solo se habilitó para inventar la calumnia y difundirla entre periodistas y conductores de televisión, que propalaron la equivocación y generaron un repudio inducido contra la heredera de Mitre.

Si miramos para atrás, Esmeralda nunca ha disimulado sus denuncias cuando se enfrentó a los poderosos que la presionaron cuando en esta situación, la ex novia del ex funcionario de Cultura, Darío Lopérfido, ha logrado un plano de exposición que no pasa desapercibido y que la pone en un voltaje temático que está más cerca del conflicto y los ardores que del arte que ella siempre defendió y difundió. Te lo digo yo.

L.V.