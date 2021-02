@LuisVenturaSoy

Por lo que se desprende de sus señales, el humor podría desdoblarse en el clásico neutro y definitivamente cómico por un lado, y en el político y más conocido como “Gran Cuñado”, que no sería ni casual ni inocente. Sobre todo porque empezamos un tiempo político, un año de propuestas y carpetazos que en las pocas semanas que llevamos hemos comenzado a ver las primeras demostraciones de estas expresiones que vendrán.

¿Cómo aparecerán los personajes y cuáles serán los políticos que serán caricaturizados? Queremos suponer que las figuras elegidas, si son buenas, contarán con la interpretación de los mejores humoristas, las mejores máscaras, y si son observadas de manera desfavorable y eso implica, con menos posibilidades ponderativas y humor más buscado por el lado del grotesco y los desaciertos en el contenido de los textos, estaremos en circunstancias que pueden ser conflictivas. Por los egos, las vulnerabilidades y las partes filosas y punzantes.

Y justamente por eso, no son pocos los que especulan con que si Marcelo Tinelli hace años que juega políticamente su espacio nacional, si él produce las caricaturas políticas será su mirada y su palabra las que levanten el pulgar, o lo bajen, para cada uno de los muñecos.

Por eso, no nos olvidemos de los ardores, risas, simpatías y antipatías que despertaron los ciclos de humor político en los que muchos se quejaban por lo desfavorecidos que se vieron en las caricaturas, el perfil que se daba a los muñecos o los cuadros que les tocaba recrear o la ternura o el ridículo que podía generar.

En otras experiencias recordamos un ex presidente Fernando De la Rúa quejoso por el perfil que le tocó en el reparto de Tinelli, o un Francisco De Narváez ganando una elección a gobernador cuando originalmente no era gran candidato, o también una Cristina Fernández no muy feliz con los humoristas que la encarnaron, como un Mauricio Macri muy enojado previo a la elección que lo consagró mandatario.

Es cuando uno mira la vuelta de Tinelli a la tele y se plantea cómo puede ser el humor que se viene en su espacio. ¿Será para reírse o se utilizará como herramienta de presión y cosmética mediática?

La respuesta a esta pregunta, y es lo más importante, de una manera u otra, habrá humor y si es para reírse mucho mejor, más allá de las incomodidades de cada uno. Te lo digo yo.

Por L.V.