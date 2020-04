@LuisVenturaSoy

Teatros cerrados, estudios de grabaciones vacíos, películas sin filmaciones y actores sin trabajo es lo que brinda una realidad alarmante para el popular gremio de actores. La pandemia que puso en jaque al mundo internó en terapia intensiva al gremio que debería subir a escena nuestras obras, comedias, musicales, tragedias, dramas y novelas, aunque esto no ocurra hoy.

La actuación y la ficción han quedado totalmente paralizadas por las normas preventivas que implementaron las autoridades de salud y el gobierno nacional, que consideraron que primero está la vida y después todo lo demás. Es la primera vez que nos toca enfrentar a este monstruo de mil cabezas. Un beso actuado, un abrazo, un secreto al oído o el acercamiento de dos cuerpos ponen en peligro la sanidad y la calidad de vida propia o de la persona que pueda estar enfrente.

Entonces leemos en la cuenta digital de Inés Estévez, con todo el prestigio que ella ha logrado como actriz de grandes trabajos, que está “al borde de la indigencia”, y al incorporarlo al análisis de cada uno nos damos cuenta de que esto es grave. Y aunque no sea rigurosamente exacta la frase, preocupa en una mujer digna, que es madre y tiene una familia que sostener, que esto se encuentre en el interior de su espíritu. Lo mismo que me pasa cuando veo a Silvina Escudero llorando porque no puede pagar los sueldos de los empleados de su escuela de danzas, o a Anamá Ferreira sollozando porque su agencia de modelos está quebrada, o al empresario Carlos Rottemberg afirmando desde hace meses que el año teatral está perdido.

Moria Casán no quiso seguir trabajando en un ámbito sin alegrías y con mucha preocupación, Flavio Mendoza asegura que en tres meses de inactividad puede perder todo lo que cosechó en años de éxitos teatrales, los circos venden y se deshacen de estructuras que les resulta imposible sostener sin público y también para poder comer con sus familias. ¡Estamos en esta estado de alerta roja!

Por su parte, la secretaria general de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín, sostiene que el gremio no permite que ningún afiliado trabaje en plena cuarentena, pero no imagina cómo harán esos actores para comer y sobrevivir, mientras Marcelo Tinelli posterga y posterga el regreso del “Bailando por un sueño”, porque todo es complejo y sin luces. Y en la Casa del Teatro se les torna muy difícil a los actores que viven allí, dependientes pura y exclusivamente de la solidaridad externa, porque una deuda de 10 millones de pesos contraída por impuestos atrasados deja sin recursos inmediatos a un espacio que perdió totalmente sus posibilidades.

Es cierto que el año está perdido, pero ha llegado la hora de empezar a buscar alternativas para que los actores y las ficciones superen esta terapia intensiva, porque quedan muchos meses para llegar a fin de año, y la necesidad de comer es de todos y cada uno de los días. Te lo digo yo.