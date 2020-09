@LuisVenturaSoy

El silencio no siempre es salud. Pero en este caso, es una palabra que se ajusta fielmente a calificar y definir el paso de Susana Giménez por la Argentina. No sabemos si el dolor que su codo izquierdo le generaba, que volvió a ser operado por el doctor Alejandro Druetto, la impulsó a encerrarse y recluirse en su intimidad. O también puede haber sido el dolor en el alma de ver a su país por el momento que transita. Son dos miradas válidas.

El silencio fue el común denominador de su viaje y para aquellos que lograron cruzarla con alguna cámara o algún micrófono, fue evidente que no recibieron la locuacidad que suele demostrar "la Su" con la prensa en la mayoría de sus apariciones públicas.

Pero además del silencio se nos ocurrió el dolor; también puede ser el enojo que le provocan la pandemia de Covid-19, el encierro carcelario de la cuarentena, los barbijos obligados, el permanente uso del alcohol en gel, el tener que lavarse las manos cada 3 minutos, la solitaria distancia social, y por qué no, el proceder de muchos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias en este momento tan coyuntural de la Argentina.

Yo creo que Susana esconde celosamente su silencio y sus fastidios ahí. En el silencio, porque cuando tome envión y hable, es bien posible que diga cosas impactantes. Quizás impresionantes. No sé si acertadas o desubicadas, no sé si buenas o malas, tampoco sé si justas o injustas, pero no me caben dudas que será como un aluvión que explote y desborde la contención de diques, mordazas, ataduras y será más Susana que nunca.

Es bien posible que haya elegido la distancia -o la cercanía- de Punta del Este, su lugar en el mundo, para que los argentinos no estén tan pendientes de ella. Aunque es cierto también que decidió ser residente del Uruguay, algo que tramitó para pasar más tiempo del habitual en la Banda Oriental.

Algunos dicen que se estuvo interiorizando del nuevo programa que prepara para el año que viene. Aseguran que será una nueva versión de "La Voz", como el que hacía su amigo Marley. Otros coinciden en que solo se ocupó de ella y sus muy personales temas individuales porque imagina un largo tiempo afuera de su residencia en el porteño Barrio Parque.

Lo cierto es que Susana pasó por la Argentina y sin hablar mucho, con más silencios que declaraciones, fue claro que se comportó de manera muy diferente a la que ella nos tiene acostumbrados. Estemos atentos para cuando vuelva a hablar, porque ahí sí, será para alquilar balcones. Saludo uno, saludo dos, pasó Susana. Te lo digo yo.

