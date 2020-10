@LuisVenturaSoy

Momentos duros. Tiempos de adioses y despedidas imprevistas. Hoy nos toca llorar la partida de un grande de la escena como ha sido Hugo Arana, cuando la información familiar sobre su salud era que estaba superando favorablemente su internación en el Sanatorio Colegiales. Hasta que la noticia drástica apareció, para darnos un cachetazo al alma y dejó aflorar la triste verdad.

La pandemia y el Coronavirus nos llenan de miedos, pánicos y fantasmas que, cuando ocurren cosas como las de Arana, consolidan aquellas sensaciones de espanto que nos ametrallan desde los noticieros, las señales informativas y los medios en general.

Hoy cualquiera habla con ánimos de autoridad sobre temas médicos que desconocen y acerca de los que tampoco se preocupan en ilustrarse para no derrapar en cuestiones tan importantes como la salud, la realidad y los tratamientos médicos adecuados y permitidos.

Por eso, cuando originalmente se dijo que Hugo Arana estaba internado en estado delicado, y luego con un cuadro de Covid-19, rápidamente fue desmentido aclarando que la internación obedecía a una caída sonsa, en el hogar cotidiano del actor, donde se golpeó la cabeza pero de lo que ya estaba en franca recuperación.

La cuestión es que se buscaba aplacar el efecto que genera un nuevo y maldito hisopado positivo, cuando la verdad no era otra que la realidad. Y Hugo a los 77 años, después de haber sorteado tantas batallas personales y profesionales no estaba bien. Aunque siguiera luchando desde su posibilidad existencial para recuperarse. Al final se fue, y lo lloro y lo lloramos porque él era una maravillosa persona y un artista del carajo.

Horas antes de este desenlace impensado, había hablado con Mitre Live y dicho: "Me siento como si estuviera sano, pero tirado en una cama. Estoy tratando de fabricar mi paciencia, no me queda otra vacuna que la paciencia".

El parte médico final dice: "muerte por infarto súbito" y no más. Entonces ahora me veo obligado a recordar a personajes como "Huguito Araña" o "El Groncho", y sus trabajos en "Papá Corazón", "Matrimonios y algo más", "El camionero y la dama", "Tato de América", "La Leona", "Buenos Vecinos", "Los exitosos Pells", entre otros. Y todo esto sin olvidar aquella eterna campaña publicitaria de los vinos "Crespi" que filmó bajo la dirección del Juan José Jusid con solo un par de escarpines que en su actuación tenían y se llenaban de vida.

Por todo esto y más, me queda un sabor amargo en estas líneas y reitero que con la partida de un grande como Hugo Arana, siento un espacio vacío. Te lo digo yo.

Por L.V.