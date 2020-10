"¿Cuántos likes en Twitter para que salgas conmigo?", le preguntó el youtuber y cantante de 21 años Nicolás Odetti, más conocido como Oscu, a Romina Malaspina. "Un millón", respondió ella, creyendo que el desafío sería demasiado grande para un joven con poco más de 200.000 seguidores. Sin embargo, nada es imposible.

"Yo respondí un millón pensando que no pasaría, y me sorprendió porque empecé a ver un movimiento de sus redes que dije tengo que cumplir la promesa", reveló Malaspina. "No me pondría de novia, porque la pasé mal y perdí el tiempo, y ahora que estoy sola me está yendo bien".

.

De todas formas, decidió cumplir con su palabra y el sábado se concretó la tan esperada cita. Antes, la ex Gran Hermano utilizó su cuenta en Twitter para aclararle una serie de cuestiones a Oscu: "Cita no es compromiso. Va a ser una cita muy especial. Espero que estés preparado". El encuentro comenzó a las 21 y fue transmitido en vivo a través de las redes del youtuber.

¡Mirá!

Romina Malaspina cumplió su promesa.