Este domingo por la tarde, Brian Lanzelotta reveló detalles sobre su irrupción en los medios en su visita al programa de Mirtha Legrand, actualmente conducido por su nieta Juana Viale, y se vivió un momento de tensión junto a Soledad Silveyra al tratar de evitar nombrar a un reconocido periodista con quien mantienen una cierta "enemistad": Jorge Rial.

El cantante, quien en este momento participa del " Cantando 2020", dio un paso más cerca del estrellato al entrar en el reality de " Gran Hermano" en 2015. Fue ahí que la actriz y presentadora de "Mujeres" recordó su conducción en las primeras temporadas del programa, que después llevó a cabo el periodista.

La tensión entre Juana Viale y Jorge Rial

“Yo a Gran Hermano lo hice en el 99 y en el 2000 las tres primeras temporadas. Después lo hizo el conductor… Ese conductor que no me viene el nombre ahora”, exclamó, entre risas, la actriz. Mientras que Juana continuó con la chicana de su invitada: “Ay, a mí tampoco. No importa, lo importante son los protagonistas de Gran Hermano".

Años atrás, Silveyra y Rial protagonizaron una fuerte pelea tras a una incómoda situación en el "Bailando" junto a Mariana “Loly” Antoniale. Solita era jurado en el certamen en 2014 y le dio un pequeño consejo a la entonces pareja del conductor de "Intrusos".

La tensión entre Soledad Silveyra y Jorge Rial

“Rial aparecía en las tapas de las revistas, tipo Osvaldo Laport. Yo le dije un comentario a Loly, que no me lo acuerdo, algo como 'hacete valer como mujer', pero realmente no me lo acuerdo. Y Rial al día siguiente publicó un tweet que decía 'a Soledad Silveyra hay que matarla con un rifle sanitario'”, recordó el personaje en diálogo con Ángel de Brito en El Espectador por CNN Radio.

En el caso de Juana Viale, fue un encontronazo más reciente. Al hablar del prestigio que tiene la UBA (Universidad de Buenos Aires), la conductora dio que hablar: "Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

Fue después de eso que el periodista le retrucó la apuesta a través de las redes: “Habló de caer en la universidad pública. Tiene el secundario nada más. Ella tiene el secundario y viajó a Estados Unidos a estudiar inglés, es todo lo que tiene Juana Viale”.