El miércoles por la noche fue el desafío final de “MasterChef Celebrity 2”, con Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa como protagonistas. Los dos finalistas se enfrentaron en la famosa guerra de menúes en el que ambos cocineros tuvieron que preparar entrada, plato principal y postre para maravillar al jurado.

Tras presentar a los participantes en competencia, aparecieron sus compañeros eliminados y seres queridos que fueron a hacerles el aguante.

Y antes de que inicie el desafío, Santiago Del Moro les pidió que se miren y se digan lo que quieran.

Gastón, frente a Georgina, tuvo palabras muy tiernas: "Te amo, sos más que una tía, una madre, me acompañaste, me cuidaste, para mi ya ganamos los dos. No más que eso. Te amo".

.

En la entrevista posterior, aseguró: "Honestamente no me importa quien gana".

Tras tentarse por los nervios, Barbarossa expresó: "Te quiero, te amo, nos reímos y lloramos desde que llegamos esta mañana. Sos un sol. Vos creciste un montón. Para mi que algo tomó... Sos genial".