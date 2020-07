Con pocos días de "separado" oficialmente, varios son los que quieren encontrarle nueva novia a Marcelo Tinelli. Y en torno a su situación sentimental hay dos versiones opuestas: por un lado, que el conductor está en plena campaña para reconciliarse con Guillermina Valdés, madre de su hijo Lolo, y sólo tiene ojos para ella.

Pero otro rumor lo vincula con una mujer de 47 años oriunda de Chubut, cuya familia es millonaria, dueña de una cadena de supermercados. El rumor sobre el nuevo posible romance lo lanzó Luis Ventura no bien se confirmó la ruptura del conductor con la modelo. El periodista habló de una empresaria millonaria un poco más grande que Guillermina. "En realidad tiene tres. Dos del mundo del espectáculo y una millonaria. Si las versiones son ciertas o no yo, no lo sé, no puedo confirmarlo. Dos de ellas son personas que aparecieron en el 'Bailando' determinado momento", contó.

El periodista se separó de la modelo y las especulaciones sobre nuevos amores crecieron a borbotones.

Este miércoles, Rodrigo Lussich completó la información en "Intrusos". Según su información, la nueva conquista del Cabezón sería una de las integrantes de la familia Braun Menéndez, dueña de la cadena de supermercados La Anónima, de Chubut. La suya es una de las familias empresarias pioneras en la Patagonia, que en la actualidad contaría con alrededor de 162 sucursales en 83 ciudades, 11.500 empleados y dos frigoríficos.