"Hace muy poco sé dónde nací", reveló Luciano Cáceres al hablar sobre la búsqueda de su identidad. El reconocido actor anunció que hace más de un año se enteró el lugar geográfico de su nacimiento.

"En realidad me tuvieron que anotar en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, pero finalmente descubrí, hace muy poco, que no nací en Capital Federal (Barrio de Flores)", declaró el artista de 43 años en una entrevista con Bárbara Cabo por Instagram Live.

"Es medio escabroso, que sé yo. Yo fui concebido en un escenario -eso por ahí lo leíste- mi papá vivía en un teatro, y bueno… estaba casado con la mamá de mi hermano más grande que ya falleció. Mi madre estaba casada con un ingeniero, 20 años más joven que mi padre, y pasó un día por ese teatro", recordó el ex protagonista de "Argentina, Tierra de Amor y Venganza".

Y agregó convencido sobre su concepción: "Pero se ve que no sólo vio unas obras, sino que pasó por los colchones que mi papá ponía arriba del escenario y quedó embarazada de mi viejo. Terrible historia de amor prohibido. Fruto de ese amor prohibido soy yo".

"Parece ser que el tipo este que era marido de mi madre, no contento con que mi madre lo haya dejado por mi padre y que encima este embarazada de mi padre, después de 9 años de ser su esposa, decidió anotarme igual a su nombre. Como él tenía la libreta de casamiento…", continuó.

"Entonces, mi viejo lo que hizo fue ir con un partero amigo a General Rodríguez para anotarme el día de mi nacimiento, obviamente, como hijo de él, que es lo que soy, probado y demostrado. Porque hasta me tuve que hacer un ADN y todo para que no haya ningún tipo de dudas", relató Luciano. Y cerró: "Lo hice por pedido mío, mi interés era siempre ir en busca de la verdad, así que no dude ni un segundo. Yo pedí hacerme el ADN así que soy hijo de mis padres".