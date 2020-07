Cuando nació la relación de Pampita y Roberto García Moritán se comentó varias veces que el empresario habría intentado conquistar a algunas famosas antes de llegar al corazón de su flamante esposa. Y uno de esos rumores mencionaban directamente a Ingrid Grudke como una de las mujeres deseadas por el empresario. Por ello, desde la comodidad de su programa, Carolina aprovechó para arrinconar a su colega y preguntarle sin medias tintas si era verdad.

En noviembre de 2019, cuando la pampeana estaba por casarse con Roberto tras pocos meses de noviazgo, trascendió que Moritán le habría pedido matrimonio a Grudke, pero nunca se supo si habían mantenido un romance o fue un "lance" del gastronómico. La pareja tuvo su feliz boda y todo quedó atras. Hasta ahora.

El martes, Ingrid fue como invitada a " Pampita Online", en lo que ahora parece, fue una especie de emboscada. La conductora aprovechó su posición de anfitriona y a pesar de advertir que tiene buena onda con su colega, quiso sacarse una duda.

“Te tengo que hacer una pregunta porque yo esto a Rober no le iba a preguntar si era verdad. Porque soy orgullosa y no pregunto nada del pasado, pero a Ingrid sí. ¿Es verdad que te propuso casamiento?”, indagó Ardohaín.

Tratando de mantener la seriedad, mirando directamente a la animadora, Ingrid respondió: “No, eso es mentira. Yo no lo conozco, no sé de dónde salió eso, y te lo digo acá a vos. Quien lo dijo que lo diga así sabemos de dónde salió eso”.

Pampita aclaró que algo sabía de un contacto virtual que tuvo su esposo con la rubia: “Habían hablado de un chat. Yo no iba a preguntar porque me hago la que no me importa nada, pero la tengo a Ingrid acá y aprovecho”.

La misionera remarcó nuevamente: “No, ¡aparte hay confianza!”. Al final, las dos se mostraron sin rencores ante el tenso momento: “¡Que sigan hablando!".

