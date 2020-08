En medio del aislamiento social preventivo y obligatorio, el mundo del espectáculo se mudó en gran parte a la web, ofreciendo shows por streaming en plataformas que a menudo colapsan por la demanda de los espectadores. Tal es el caso que se produjo por partida doble con Valeria Lynch y a Martín Bossi como protagonistas el viernes pasado, pero tuvo problemas en la trasmisión y mucha gente se quejó. La cantante dio la cara y comentó cuál es la situación, diciendo que ella es otra perjudicada.

Valeria ya había reprogramado su recital del sábado 1º de agosto al último viernes 7, motivo por el que se peleó duramente con Patricia Sosa. A pesar del cambio de fecha y si bien el show se llevó adelante con retraso, cientos de espectadores que ya habían adquirido su entrada por 600 pesos no pudieron ingresar a la función virtual y provocó una catarata de críticas en Twitter. Entre los que pagaron su entrada, ya en un segundo intento fallido por ver el show, en las redes dijeron que habían sido estafados.

La empresa brindó una explicación que decía: "Informamos que quienes no hayan podido ingresar esta noche (por el viernes) a la transmisión vía streaming del espectáculo 'Te espero en casa', de Valeria Lynch, que el concierto quedará disponible durante una semana para verlo en la plataforma". Según informaron, las mismas entradas, con el mismo link de acceso, serán válidas para ingresar a ver el show.

Entre los antecedentes desafortunados del último tiempo figura el show "A la carta", de Pedro Aznar, de similares características pero que debió suspenderse tras algunos temas por problemas técnicos.

Tras la inmensa cantidad de críticas recibidas, Lynch publicó un video en sus redes en donde habla sobre todo: "Puede fallar y Tickethoy falló en la transmisión del espectáculo. La parte artística es donde nosotros ponemos nuestra pasión, horas de trabajo, dedicación, ganas. Para nosotros, la música es el principal protagonista. Eso salió muy bien y estamos muy contentos con el resultado. Lo demás fue una falla técnica que no nos atañe a los artistas; no conocemos tanto de tecnología. Confiamos, como confiaron ustedes".

Tras la disculpa, añadió: "La primera vez, fallamos. Tuvieron una semana para solucionar el problema. Estuvimos en contacto todo el tiempo y nos aseguraron que esta vez no iba a fallar", insistió.

Luego hizo algunas preguntas relacionadas a los comentarios negativos: "Todos creíamos que iba a salir bien. ¿Qué piensan ustedes, que nosotros lo hicimos pensando 'lo que pasa, pasa'? No. Confiamos, como confiamos ustedes".

"La plataforma colgó el recital, y no me digan que está grabado porque está subido tal cual transcurrió en vivo, para que puedan verlo los que tienen el ticket y no pudieron entrar a verlo ayer. A los que no, se les devolverá el dinero, porque ellos dijeron que se hacían cargo", cerró Valeria.

A pesar de la aclaración, el problema generó una grieta entre sus fanáticos, entre los que la defienden y los que creen que fueron estafados. Además, el problema manchó a la artista por la pelea que generó con Patricia, al obligar a que su antes amiga y ahora enemiga cambie la fecha del concierto que tenía planeado.

