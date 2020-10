La semana pasada, " MasterChef Celebrity" se posicionó en su debut como lo más visto de la televisión y con el transcurso de los días se ganó el cariño del público que lo sigue atento día a día. En su segunda semana al aire y tras la eliminación de Nacho Sureda, la competencia se pone al rojo vivo y propone desafíos más complejos a los participantes.

Este martes, la segunda tanda de famosos tuvieron que hacer preparaciones con la carne de un animal determinado. Boy Olmi, por haber sido el ganador de la medalla de plata, le tocó asignarle un animal a cada uno de sus compañeros.

.

Para desgracia de ellas, a Analía Franchín y Patricia Sosa le tocó uno de los animales más tiernos: el conejo. Para colmo, la autora de "Aprender a volar" es vegetariana y nunca en su vida probó la carne de este mamífero. A lo largo de la preparación, las dos se mostraron bastante complicadas ya que no tenía experiencia previa sobre este tipo de carne.

"No, el conejo no puedo soportarlo. ¡Qué no me toque el conejo!", manifestó Sosa al revelarse qué tipos de carne podía tocarle. Por su parte, Franchín agregó: "Es algo que podes tener de mascota. De hecho, tuve de mascota un conejo de chica".

Luego de que Boy Olmi decidiera asignarle el temido conejo, Patricia exclamó: "¡Noooo! ¿Cómo me va a tocar el conejo? ¡Estaba rezando para que no me toque el conejo! En mi vida cociné un conejo. Perdón Dios mio, soy un ser de luz. Perdón, voy a cocinar un conejo", expresó la pareja de Oscar Mediavilla.

A pesar de renegar con el anima asignado, Patricia Sosa logró hacer un preparación que conquistó al jurado. La artista hizo un "conejo al vino blanco con puré de boniato" que se llevó todos los elogios de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.