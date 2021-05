En la noche de este miércoles, los mejores participantes de la semana se enfrentaron a un complicado desafío con el queso como ingrediente principal, por eso cada uno debió preparar una versión diferente del cheesecake. A Gastón Dalmau le tocó una de las recetas más difíciles y demostró su frustración ante las cámaras.

Dueño de un carácter fuerte, el actor no paró de quejarse durante toda la hora que duró el desafío. El ex "Casi Ángeles" vivió momentos de mucha tensión en medio de la cocción al no alcanzar el nivel deseado de su plato.

.

Más de una vez demostró su disgusto al lanzar picantes insultos. Cuando más se le complicó fue sobre el minuto final, cuando llegó el tiempo de emplatar la preparación: "Tengo que emplatar, el chocolate negro rallado se me empieza a pegar en los dedos, no lo puedo despegar".

"¡Bolud...! El calor que hace en este lugar, la conch... de la lora!", dijo exaltado por la presión. Y luego manifestó: "Arranqué pasándola bien, y en este momento no lo estoy". Con el tiempo al límite, Gastón decidió llevar su preparación al abatidor, pero eso no fue suficiente y cuando debió levantar las manos y dejar su plato como estaba se quejó furioso: "¡Me quiero ir! Estoy re caliente".

Uno de los puntos claves de la torta que debió hacer Dalmau era el chocolate en rama, pero pese a todos sus intentos y de contar con la ayuda de Damián Betular, no logró hacerlo. "Hace mucho calor acá adentro, y eso al chocolate no ayuda", se excusó. Pero al recibir las devoluciones del jurado, Germán Martitegui remarcó: "Todos trabajaron el chocolate en las mismas condiciones, a algunos les salió a otros no. Las condiciones son iguales para todos. Te podría decir mil cosas que podrías haber hecho, pero mantener la calma, es la primera".

Por las dificultades técnicas de su postre, Dalmau quedó al borde de pasar directo a una nueva gala de eliminación el próximo domingo, pero esta vez fue Alex Caniggia quien se llevó el delantal negro.