A una semana de haberse casado en secreto en una íntima ceremonia religiosa, Abel Pintos y Mora Calabrese celebraron su amor en una fiesta de ensueño en una estancia en Máximo Paz junto a un selecto grupo de invitados.

El artista y su pareja, quienes son papás de su bebé Agustín, eligieron festejar su unión romántica en la estancia Villa María, ubicada en la localidad bonaerense de Máximo Paz, el mismo lugar que fue elegido para el casamiento de Luisana Lopilato y Michael Bublé.

La pareja oficializó su amor en un íntimo festejo en una estancia de Cañuelas.

Como la quinta de Cañuelas tiene más de 11 habitaciones listas, todos los invitados del evento se hospedaron allí y se levantaron listos para celebrar la unión del cantante y su esposa.

“Es un lugar bellísimo y también muy adecuado para poder realizar un evento así en un contexto como el que estamos aun viviendo en esta pandemia. Todo se puede hacer al aire libre y eso tuvo mucho que ver en nuestra elección”, aseguró Pintos.

Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron en una romántica ceremonia.

“Es romántica la situación, y muy emocionante, pero realmente fue todo muy sencillo”, expresó el intérprete después de oficializar su romance con Calabrese en una romántica ceremonia frente a sus familiares y amigos más cercanos.

Jairo fue el invitado de honor en el festejo y entonó el “Ave María” cuando la novia entró caminando por el sendero hacia su esposo, quien la estaba esperando muy emocionado.

Las manos entrelazadas de Abel Pintos y Mora Calabrese.

Después, ante la prensa, el cantante detalló cómo le pidió casamiento a Mora: “La propuesta de matrimonio fue romántica, porque cuando uno le propone matrimonio a la persona que ama, la situación es muy emocionante. Pero realmente fue todo muy sencillo. Nosotros tenemos una vida muy sencilla, hacemos todo de esa manera... Una mañana me desperté y me di cuenta de que no quería pasar un día más sin proponerle matrimonio”.

“Fui y compré una alianza, volví a casa y le propuse que nos casáramos. Fue en una especie de parque. Habíamos terminado de tomar unos mates y estábamos conversando. Fue un momento especial en medio de una situación muy cotidiana. Me arrodillé y le pedí matrimonio”, cerró conmovido.