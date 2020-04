El video de la versión argentina del clásico de John Lennon, "Imagine", interpretado por varias figuras de la farándula argentina se hizo viral en cuestión de horas. Pero, más allá del mensaje concientizador que buscaba transmitir, la publicación recibió cientos de críticas por la traducción al español del tema y su autora, Tamara Bella, se defendió.

La periodista fue quien convocó a personalidades como Matías Alé, Silvina Escudero, Anamá Ferreira, entre otras, para cantar al unísono la canción en imitación a la iniciativa que tomaron artistas de Hollywood. No obstante, en la interpretación local, "imagine" fue traducido como " supón" en vez de "imagina". Un acción que despertó infinidad de memes y burlas por lo gracioso de la interpretación que se puede ver en el video.

"No considero que me haya salido mal. Esto fue un video casero. Pensé en juntar conocidos y colegas para dar un mensaje esperanzador con la canción de John Lennon y lo hice. No me molestan las críticas", reconoció la también actriz.

Además aseguró que se divirtió con "los memes" creados a partir de su video. Los comentarios en contra de la producción también apuntaban a las malas entonaciones de los famosos en cada estrofa, pero Tamara remarcó: "No fue un video de cantantes y está bien que la gente se ría. Fue para dar un buen mensaje y salió así. Si se quieren reír, que lo hagan".

.

Respecto a la traducción de la letra explicó que "'imagina' no pega, pero 'supón' sí" y destacó que "en México se la canta de esa manera también". "Sufrí bullying desde muy chica y quiero transmitir que igual soy positiva, quise dar un mensaje y lo hice. Esa gente que critica no aporta nada", disparó convencida en diálogo con el ciclo "Hay que ver".