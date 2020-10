Tras separarse de Tomasito, Guido Süller comenzó un romance con un joven llamado Federico y es con quien suele mostrarse muy enamorado en las redes. Sin embargo, este último tiempo la pareja no atraviesa su mejor momento.

En diálogo con DiarioShow.com, el novio de Guido contó angustiado: "Me siento mal porque Guido juega con mis sentimientos. Él se empezó hablar con Tomás y lo contó en el programa de Pampita. Ahora que comenzó a hablar con él, me ignora. Después cuando le rompen el corazón y lo traicionan, vuelve conmigo porque soy el único que está cuando él está mal".

Y agregó: "Estuve en sus momentos malos en los que el supuesto compañero (Tomasito) no estuvo, me siento un tonto por confiar en él".

Además reveló con el corazón partido: "Quisiera que me diga si Tomás o yo, pero que no juegue a dos puntas". Luego apuntó: "Me contó todo el mal que le hizo y no puedo creer que vuelva con él. Me dijo que se había casado con su ex para ser vistos en todo el país".

En plena cuarentena, Federico se contagió de Covid luego de ir a comer con Guido a un restaurante por canje. Ahora la mala suerte se vuelve a repetir y contó que la última vez que se vieron fue en un bar al que los invitaron a cambio de publicidad: "Nos vimos hace menos de una semana en un bar".