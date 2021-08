Yanina Latorre sorprendió a sus fanáticos al compartir el duro diagnóstico que recibió por el que deberá operarse los ojos.

La panelista de "Los Ángeles de la Mañana" confesó en el programa que está perdiendo la vista, por lo que decidió visitar a un médico oftalmólogo, y este dictaminó que tiene "principio de cataratas, presbicia, astigmatismo e hipermetropía".

"No me estoy quedando ciega pero es verdad, no veo nada. Ayer fui al médico y me tengo que operar el 14 de septiembre. Me van a poner una lente intraocular. Estoy muy incómoda. Me cuesta manejar. Ya no es solo leer, me duelen de los dos ojos", comenzó la angelita sobre su diagnosis.

Latorre expresó que tenía un poco de miedo por la operación: "Yo creí que era presibicia por la edad, tengo 52 años, pero me encontraron principio de cataratas, presbicia, astigmatismo e hipermetropía. Me di cuenta que empecé a no ver el plato de comida. Lo veo borroso, desenfocado. No veo de noche para manejar. No la estoy pasando bien".

"El 14 me operan un ojo, no puedo trabajar ni usar nada. El 16 me operan el otro. Te meten una lente. Puede ser con anestesia y pedí que me duerman. Me van a hacer una incisión en el ojo y me van a meter dos lentes", cerró angustiada la panelista.

¡Mirá la preocupación de Yanina Latorre por su operación de ojos!