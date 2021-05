A cinco meses de la muerte de Diego Maradona y en medio de la investigación judicial, la junta médica reveló el informe que detalla las conclusiones de las causas de su deceso.

En el documento se habla de que el astro del fútbol "agonizó 12 horas" antes de fallecer. Los peritos legales criticaron el trabajo del equipo médico que encabezaban el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, principales imputados en la causa en la Justicia.

.

Al conocer el informe de manera detallada, la familia del Diez no tardó en reaccionar. Por su parte Verónica Ojeda se angustió muchísimo según dijo su pareja Mario Baudry en "Los Ángeles de la Mañana": "Verónica no paraba de llorar, se puso muy mal, propio de que aquellos que querían a Diego no podían creer todo lo que leían en el informe",

"Imaginate que, si a uno que no tenía relación con Diego le choca, a aquellos que lo conocían y estaban, y ven reflejado en un papel por 11 médicos muy profesionales todo lo que le hacían y padeció Diego, y que Diego no había muerto a las 12 del mediodía, como decían, sino que había empezado su proceso de muerte a las 0:30 horas. Y que el desayuno que le habían llevado, y el sandwichito que había comido, y que lo habían escuchado ir al baño, y era todo mentira", disparó el abogado.

Diego Maradona con Verónica Ojeda y Dieguito Fernando.

En ese sentido, el letrado y representante legal de Dieguito Fernando aseguró que las declaraciones de los médicos que atendieron al ex de la Selección Argentina en su último día de vida se tratan de "no solo falso testimonio, sino encubrimiento. Porque están encubriendo a gente que hizo muy mal su trabajo y que obviamente va a ser condenada".

Ante la difusión del informe médico, las hermanas Maradona difundieron un comunicado en el que exigieron "la pena máxima" para todos los responsables. Mientras que su hija Gianinna Maradona decidió cerrar sus redes sociales sin dar explicaciones.