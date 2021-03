Rocío Marengo no pudo evitar las lágrimas al hablar de su deseo de ser madre con Eduardo Fort. La modelo de 40 años manifestó que se siente presionada por los medios al ser consultada por la búsqueda de quedar embarazada y se mostró sensible por el tema.

"Siempre tuve ese deseo de ser mamá. Es un deseo con Edu, estamos recontra bien y hay proyectos. Dejamos todo en manos de Dios, por decirlo de alguna forma. Que venga cuando tenga que venir si es que tiene que venir. Yo no cumplo el rol de madre de sus hijos, que no me corresponde, pero sí de novia y trato de ayudarlo en la crianza de sus hijos", reveló la ex participante de "MasterChef Celebrity" en "Intrusos".

"En un tema delicado. El otro día yo tuve un mal trago. En otro programa me dijeron que yo estaba en pareja y que yo no lo enganchaba a Edu porque no tenía hijos. La primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado. Es un tema delicado", comentó Marengo.

.

"Tengo todo, un presente completo. Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido. Los hijos de Edu serían los primeros en apoyarme porque ellos han sido súper generosos conmigo", aseguró.

Por último, resaltó que la búsqueda de un hijo es "muy dolorosa cuando no llega" porque hay ansiedad y empiezan los miedos. "Está la presión del medio y hay preguntas que hieren. Todas las que están en el panel está bueno que hagan llegar que una mujer no necesita ser madre para realizarse o que estamos obligadas. A veces las cosas no se dan", finalizó al borde del llanto.