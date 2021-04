Un duro golpe vuelve a impactar sobre el estado de ánimo de Mirtha Legrand ya que murió su histórica peluquera Lía Sánchez, luego de 40 años de haber trabajado a su lado.

La estilista falleció, este miércoles, luego de dos años de luchar contra una enfermedad, según detalló Pía Shaw en "Los Ángeles de la Mañana". Su relación con la Chiqui era tal que fue quien se encargó de su peinado la última vez que la presentadora se lució en pantalla en "La Noche de Mirtha".

El miércoles fue un día especial para la conductora ya que recibió su segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus, pero luego conoció la noticia de la muerte de Lía y le cayó muy mal.

¡Llegó el día tan esperado por mi!

Acabo de recibir la 2da dosis de la vacuna @sputnikvaccine

¡Estoy muy feliz!

Esperaré el tiempo indicado para testear mis anticuerpos y así podré volver a trabajar.

¡Muchas gracias a todos! pic.twitter.com/OlRWAGXDGE — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) April 14, 2021

La presentadora viene de un año muy difícil luego de la pérdida de su gemela Goldie en pleno aislamiento del 2020 y ocho meses antes había fallecido también su hermano José Martínez Suárez.

En ese sentido, la panelista leyó un mensaje que recibió de Mirtha: "Acaba de morir Lía, la peinadora de toda mi vida. Así es la vida, te da y te quita. Cuando llegué de aplicarme la vacuna me dieron la noticia, por favor no me llamen".

.

También contó que la mujer empezó a trabajar de muy joven al lado de la histórica conductora. Si bien dio sus primeros pasos con Roberto Giordano, luego la estilista terminó con un juicio en su contra y fue Mirtha quien la ayudó a armar su propia peluquería.