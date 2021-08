Flor de la V fue una de las primeras figuras de la farándula argentina que recurrió al método de subrogación de vientre para tener a sus dos hijos junto a Pablo Goycochea, Isabella y Paul. En el marco del décimo cumpleaños de los niños, la actriz emocionó a todos al recordar lo que vivió por la maternidad.

“El fin de semana viajé a Puerto Pirámide y recordé cuando estaba transitando el embarazo y a Paul le habían detectado algo en el corazón porque durante nueve meses yo también estuve embarazada, sentía todo, estaba muy conectada con ellos, les quería contar de mí, ponía música y les escribía un diario. Me acuerdo de los miedos que tenía en esa época porque la Argentina tenía con una mentalidad diferente, y yo iniciaba ese camino de la maternidad”, comenzó la panelista de "A la tarde", por América TV.

“Me decían cosas siniestras, se peleaban para ver quién podía herirme más por lo que yo iba a hacer. Y entonces pensaba si hacía bien en traerlos a este mundo cruel, si iban a poder con el prejuicio. Tenía una identidad diferente y estaba tomando la decisión de ser mamá, no una convencional", manifestó sobre las dificultades a las que se enfrentó en el país.

Flor de la V formó una tierna familia con Pablo Goycochea.

La actriz no pudo evitar contener las lágrimas y arremetió: "Es la estructura patriarcal la que genera el odio, que es una fábrica de femicidas y violadores. Tenía todos esos miedos y ese día me vi como en una película y lo que quería era abrazar, contener a mis hijos y que nada les hiciera daño. Y así y todo, después de tenerlos, esa crueldad continuó”.

Además, Flor recordó el día que mostró por primera vez su documento de identidad femenino durante el programa que conducía, "La Pelu": “Ese día estaba jugando en mi casa con mis hijos, que tenían dos años y medio y trataba de que no me llegara la crueldad que decían algunos conductores importantes. Y me puse mal, a pesar de la felicidad inmensa que vivía. Decían que en casa éramos dos tipos que se peleaban, escuchaba, hablaban de mí como si fuera hombre y esa violencia pasaba porque estaba naturalizado".

.

"Fui muy juzgada en esa época, decían que había perdido el humor, que era otra persona, pero nadie veía que me estaban lastimando y me comparaban con Lizy Tagliani que se reía de ella misma, pero todas somos diferentes. Yo quería cuidar a mis hijos, protegerlos de esa crueldad. Hoy la televisión cambió y lo celebro”, agregó con tristeza.

A pesar de los duros momentos que vivió, la panelista celebró el cambio de la sociedad: “Nunca creí que iba a poder cumplir el sueño de ser mamá. Mis hijos me salvaron, crecí con ellos, me encontré a mí misma, sé quién soy, soy una mamá travesti orgullosa de mi identidad y no quiero negarlo a la sociedad. Llevo a mis hijos al colegio, de la mano y los busco y estoy orgullosa y quiero que les pase a todas para que vivan esa libertad con la que yo vivo".

.

"Mis hijos me llenaron de amor cuando yo veía solamente oscuridad. Recuerdo que me echaron de la peluquería de Giordano porque era travesti. Esas cosas sucedían. Hace veinte años tenía miedo de salir a la calle porque no sabía si volvía. Hoy somos otra sociedad, aunque falta”, expresó ante las cámaras.

Y cerró muy emocionada: “Lo más importante para ser mamá es las ganas. Yo pensaba que no iba a tener instinto, dudaba de mi misma porque me hacían creer eso. Me acuerdo que a la primera que alcé fue a Isabella porque lloraba y todo ese instinto apareció”.

¡Mirá la emoción de Flor de la V al hablar de la maternidad!