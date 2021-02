Flavio Mendoza estuvo en boca de muchos después de decirle "hipocondríaca" a Carmen Barbieri, quien se contagió de coronavirus y ahora está en coma farmacológico. A pesar de haber tomado todas las precauciones posibles, el productor teatral también recibió un diagnóstico positivo de la enfermedad y fue internado en el Sanatorio Los Arcos.

El coreógrafo sigue internado en el Sanatorio Los Arcos por coronavirus.

Después de sus desafortunadas declaraciones, Mendoza se refirió a su estado de salud en las redes y le dedicó un corto mensaje a la capocómica, quien permanece en terapia intensiva en la Clínica Zabala de Belgrano.

"Hay momentos que no me puedo mover de la fiebre, pero de a poquito voy mejorando. Gracias por tanto amor y buena energía, mi mayor preocupación es Carmen Barbieri. Todos los días pienso en ella y mi hijo y rezo para que todos estemos mejor”, escribió el productor en sus redes.

Además, se comunicó con Ángel de Brito y contó cómo está viviendo la enfermedad: "Me cambiaron la medicación y hace 24 hs. que no tengo fiebre. Pero al no tener fiebre es un alivio, prefiero seguir así. Lo pasé horrible, mal".

"Les contaba que el otro día me decía 'si le llega a pasar algo a mi hijo me mato'. Es lo único que tiene en la mente, que le preocupa. Dionisio está al cuidado de su hermana así que está tranquilo en ese sentido", reveló el conductor de "Los ángeles de la mañana" sobre su charla con el bailarín.

Flavio Mendoza se mostró muy preocupado por su hijo Dionisio.

"Pega tan diferente este virus a todos. Gente que no siente nada y como a mí que no me mató. Hay que hacer hincapié en gente que no presentan síntomas sin saber que lo tienen, eso es peligroso", terminó el periodista sobre Flavio.

