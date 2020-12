Continúa la guerra entre Cinthia Fernández y su ex esposo, Matías Defederico. Esta vez, la bailarina se mostró furiosa con el padre de sus hijas ya que una de ellas tuvo un accidente cuando estaba con él.

“Mi hija mayor está en carne viva. Se cayó ayer y voy a festejar, divina”, comenzó Cinthia muy angustiada por lo sucedido. Luego contó detalles del fuerte golpe que se dio la niña de siete años: “Se cayó del monopatín eléctrico al que el padre la subió. Una idea genial. Decí que tiene obra social. ¿No? Ja”.

Además, expresó sin filtro contra Defederico: “No era un monopatín de niños, sino de adultos. Yo estoy re angustiada, pasé una noche re fea porque la verdad es que está en carne viva, fue toda la espalda. Por el tema del covid no la llevé a la guardia, pero me dijeron que espere y observe que no vomite y que actúe normal. Yo no dormí en toda la noche”.

“Se dio un golpe en la cabeza, tiene un globo en la nuca. Con los golpes en la cabeza hay que ver cómo reacciona el cuerpo. Como está en carne viva, no puede dormir boca arriba. Fue una idea genial del papá”, continuó irónica en "Los Ángeles de la Mañana".

Ante la mirada atenta de Ángel de Brito, Cinthia contó con suma preocupación: “El tema es el golpe en la cabeza, cuando pienso en qué pudo haber pasado. ¿Qué me dijo el padre? Qué me va a decir, nada. Agradecer que (gracias a mí) tienen obra social. Se pudo haber desnucado”.

Por último, la panelista reveló que la nena defendió a su padre y explicó qué zonas del cuerpo se lastimó: “Ella ayer estaba re angustiada. Me decía que había sido culpa del monopatín y de ella, que no había sido culpa de su papá. Estaba re angustiada y me decía 'mamá me duele todo'. Fue toda la espalda, el cuello, los codos, la cabeza… Le puse gasa furacinada y todo anestésico porque no hay otra cosa. No la pude ni bañar”.

