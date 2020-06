La confirmación de tres casos de COVID-19 positivo en "El precio justo", el programa de Telefé que conduce Lizy Tagliani, ocasionó que por ahora se suspendan sus emisiones y que tanto la animadora como su equipo guarden cuarentena preventiva por dos semanas. Pero también alarmó a muchos famosos que fueron invitados en los últimos días, varios de los cuales, como el conductor de Crónica HD Diego Moranzoni, decidieron por sus medios realizarse un test, que en su caso dio negativo.

.

Uno de los que estuvo en ese estudio de televisión fue Miguel Ángel Cherutti, que manifestó su angustia ante la situación y la posibilidad de ser un potencial contagiado. "Me llamó una de las productoras para decirme que me quedara tranquilo porque la persona que está infectada no tuvo contacto directo conmigo, ni con otros participantes. Igual te quedás un poco shockeado. Pregunté y averigüé absolutamente todo. No me quiero dar manija, creo en lo que me dijeron en el canal. Su protocolo es muy estricto y, bueno, estoy tranquilo", le contó el actor al periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El actor fue uno de los invitados al programa los últimos días.

Sin descartar por completo haberse contagiado, Cherutti aseguró que, de contraer coronavirus, cumplirá a rajatabla con los protocolos sanitarios: "En el caso de que surjan malas noticias en las próximas horas, seguramente tomaré las medidas de aislamiento correspondiente para cuidar a mi familia, pero no creo que pase nada. Hace un rato me llamó uno de los productores del programa y me dijo que se hizo el hisopado y le dio negativo".

Por su lado, Lizy aún espera los resultados de su hisopado y guarda aislamiento en su casa, en Hudson. Su novio, Leo Alturria, quedó envuelto en una polémica porque el sábado grabó el programa en el que ambos se reencontraron, y el lunes se supo de los casos positivos. Leo trabaja de encargado de edificio.