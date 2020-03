Oriana Sabatini comunicó, este sábado, que tanto ella como su pareja Paulo Dybala tienen coronavirus. Los tortolitos viven en Italia, donde el foco de contagio es mayor, y hace varios días cumplían con la cuaretena en su hogar.

Al presentar síntomas como tos y cansancio, la modelo y su novio decidieron hacerse el test de la enfermedad, que finalmente dio positivo.

A través de su cuenta de Instagram, Catherine Fulop escribió angustiada: "Mi bebé quisiera estar contigo. Fuerza y cuídense por favor".

Además, la actriz se mostró preocupada por la salud de su hija mayor y expresó: "Hace unos días empezaron a tener los sintomas aunque ellos no nos habían dicho que se sentían mal, pero ahora Oriana me contó que le faltaba el aire cuando hacía gimnasia".

"Nos preocupa pensar que están en un país con el sistema de salud colapsado, pero sé que van a estar pendientes de ellos y llevándole todo lo que necesiten", agregó en comunicación con TN.

Sin poder disimular su tristeza, Catherine reveló: "Estoy un poco angustiada aunque pienso que es por la distancia porque yo los veo bien. Su papá (Ova Sabatini) está preocupado y no la está pasando bien. Él me dijo 'si Oriana se enferma, yo me voy', pero están cerradas las fronteras y yo le dije que lo más coherente es que estemos tranquilos porque ellos van a recuperarse".

Y contó: "Estoy descompuesta en este momento y tengo dolor de cabeza, mi marido ni te digo porque tenemos mucha incertidumbre. Sabemos que el 80 por ciento de los jóvenes lo pasa como una simple gripe. Estamos rezando para que todo esté bien".

Por último, Fulop llamó a que todos los argentinos se queden en sus hogares y cumplan con la medida de prevención: "Espero que acá seamos responsables y nos quedemos en casa porque este virus es muy contagioso. Es nuestra responsabilidad que no nos contagiemos los unos a los otros".