En 2018, Marisa Brel recibió una de las peores noticias que un padre puede recibir. A su hija Paloma Evaristo Brel, de 15 años, le detectaron un tumor cerebral. Desde entonces, la periodista cambió su vida para dedicarse a acompañar a la adolescente, y dos años después, Brel pudo contar con toda la felicidad del mundo que su pequeña mejora.

"La veíamos caminando mal, sin fuerza ni equilibrio. Se caía sim perder el conocimiento, en momentos no podía leer. La notamos desganada, quedada. La vieron y le encontraron mucho líquido en el cerebro y una mancha. Cuando me lo dijeron se me vino todo encima, me estalló la vida”, contó en una entrevista Marisa sobre el momento en el que decidieron consultar a un médico por los síntomas de Paloma.

Al confirmarse el diagnóstico, Paloma comenzó una serie de tratamientos para combatir al cáncer. Y recientemente fue sometida a una cirugía en el Sanatorio Fleni, que, aunque no terminó con el tumor, evitó que siguiera creciendo.

En el medio de todo esto, y en la cuarentena, la periodista debió internarse por una complicación respiratoria. Padeció bronquitis bilateral y hasta sintió que podía morir. "No respiré como por dos minutos. Fue Dios quien me abrió la garganta porque yo sentí que me iba. Casi veo la luz", relató luego de recuperarse.

.

Por fortuna, ahora llegó una esperada noticia para su familia y fue ella quien anunció un gran avance en la recuperación de su hija. "Quiero compartir con ustedes la mejor noticia de mi vida. Luego de 2 años de rezar por la salud de Paloma mientras repetíamos cada 4 meses las resonancias, hoy nos dijeron que el tumor se achicó. No puedo más de la emoción, gracias por sus rezos. Gracias infinitas por sus oraciones. Por su amor incondicional hacia mi hija y mi familia. Los amo de corazón", expresó en un video que subió a su cuenta de Instagram Marisa.

¡Mirá el video en el que expresa su alegría!