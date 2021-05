Cursando el tercer trimestre de gestación, Pampita se mostró muy emocionada por la confirmación de su reality show pero no pudo evitar entusiasmarse cuando le preguntaron sobre la posibilidad de agrandar la familia aún más.

Con su primera hija junto a Roberto García Moritán en camino, los tres hijos que tiene con Benjamín Vicuña, Bautista, Benicio y Beltrán, sumados los dos jóvenes del empresario gastronómico con Milagros Brito, Santino y Delfina, la familia ensamblada de la modelo ya cuenta con una gran cantidad de integrantes.

.

Sin embargo, la conductora de "Pampita Online" no descartó la posibilidad de tener más hijos: "La chiquita todavía no nació... igual es cierto que aún no decidí cerrar la fábrica ahora, pero hay que ver porque ya somos un montón nosotros, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos. En unos años les cuento".