Luego de poco más de un año de casados, Pampita y Roberto García Moritán están en la dulce espera de su primera hija juntos. La feliz pareja atraviesa este momento con mucha emoción mientras se prepara para vivir una nueva experiencia como matrimonio.

La relación entre ellos fue muy fugaz e intensa: al poco tiempo de conocerse, decidieron sellar su amor en el altar y desde entonces todo comenzó a fluir con mucha naturalidad. Pero, la modelo decidió poner ciertos límites a su relación y sorprendió al confesar cuál sería su respuesta si el empresario gastronómico le propone abrir la pareja.

Todo comenzó cuando en "Pampita Online" debatían sobre la relación de Ángela Torres con su novio. La joven actriz reveló que con el bailarín Pepo Maurizi tienen un vínculo abierto, por lo que a pesar de su noviazgo pueden salir con otras personas.

Pampita y Roberto García Moritán se casaron a tres meses de conocerse.

"Yo te amo, te elijo, me encanta compartir con vos pero a la vez tengo deseos que no quiero reprimir y que quiero experimentar, y eso también es el amor para mí", explicó la ex protagonista de "Simona" sobre su relación amorosa.

.

Pero Pampita fue mucho más tradicional y soltó una fuerte advertencia hacia su marido: "A mí viene Robert y me dice 'me encontré con tal en el ascensor' y lo mato, mirá. Así que mejor que ni vea este programa, ni los escuche".

Y sincera reflexionó sobre el poliamor: "Empieza como una cosa de 'solo es carnal, tengo mi pareja' y después pasa vez, dos veces, tres… ¡Bueno!".