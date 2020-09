Lola Latorre y Lucas Spadafora conforman la pareja más joven del " Cantando 2020". Su corta edad le agrega frescura al reality de canto, pero no todos sus comentarios son bien recibidos por los seguidores del programa.

En la tarde del lunes se viralizó por las redes una polémica respuesta de Lola en "La previa del Cantando" en la que bromeó sobre los temblores que sufre Nacha Guevara. Su desafortunada expresión generó gran repudio en las redes sociales e incluso llegó a oídos de la propia actriz.

.

"Estoy retranquila, pero Lucas, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha", disparó la hija de Yanina Latorre y no tardó en despertar la reacción de la jurado del certamen de canto.

En la noche del martes, Nacha se refirió a las declaraciones públicas de la joven de 19 años y en medio de la gala de la sentencia soltó una pícara advertencia. "¿Lola me escuchás? ¿Sí? Cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. Me hubiera gustado tenerla hoy, pero no importa... cuando vengas al piso tenemos que tener una conversación. ¿Te parece bien?", le advirtió tajante .

Lola, quien participó de la sentencia de forma virtual por su buen puntaje, se mostró muy nerviosa ante la invitación de Nacha y solo llegó a responder: "Sí, opino lo mismo".