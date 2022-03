Amalia Granata se encuentra en el centro de la polémica después de hacer controversiales declaraciones de odio contra el colectivo trans, ya sea por mostrarse en contra de que el Estado pague la hormonización, de asegurar que tienen "privilegios" o por "mandarlos a laburar", una problemática muy grande ya que son constantemente discriminados.

"Hay chicos que no comen, que están en la pobreza absoluta, hay prioridades. Los trans tienen privilegios. ¿Qué derechos quieren ampliar? Si ante la ley, el hombre y la mujer somos iguales. Es decir, ¿por ser mujer quieren tener otro privilegio y otro derecho que un hombre no tenga? ¿O por ser trans tener un privilegio?”, fue uno de los mensajes que dio la ex mediática en televisión.

En ese sentido, la activista LGBTQ+ Bárbie Di Rocco decidió contestarle a la diputada por Santa Fe: "El cupo laboral ya está aprobado, la ley de identidad de género ya está aprobada, el aborto también, entonces, Amalia Granata dejá de romper las pelot... porque estás pataleando como un nenito al que le quitaron el chupetín. No nos rompas las bolas... porque no puede ser que siendo una legisladora o diputada, o lo que sea, no podés estar pataleando por leyes que ya están aprobadas".

Entonces, su compañera Viktoria del programa radia de Vorterix que tienen, comentó indignada: "Aparte, nosotras pedimos trabajo y ella que tiene la oportunidad de trabajar, no se pone, y se pone a odiar".

Entonces, Di Rocco se refirió al equipo de trabajo de la política y su capacidad económica: "Además supuestamente tiene 13 asesores, el otro día se la vio con unos zapatos Yves Saint Laurant de $1500 dólares... ¿de qué vive? porque trabajando en Santa Fe no se la ve".

Y cerró contundente: "Ella critica la prostitución, van a lo fácil, pero ella vivía de mostrar el cuerpo, las tet..., el cul... ¿Ella mostraba el cuerpo, yo trabajaba en la calle y yo soy la vaga y ella la empoderada? ¿Por qué el cuerpo de ella vale más que el mío?

