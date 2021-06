En el día final de la ronda de imitaciones en " La Academia de ShowMatch", Barby Franco quiso sorprender personificando a Lady Gaga, y si bien lo logró, no fue por los motivos que ella deseaba.

Franco quiso homenajear a su ídola, Lady Gaga y a pesar de no saber hablar bien en inglés, se esforzó para hacer varios clásicos de la cantante.

El video de Barby Franco imitando a Lady Gaga

Al terminar, su performance, hubo varios problemas en el jurado como en la primera gala, ya que Pampita, amiga de Barby, la halagó y le puso un alto puntaje, contradiciendo lo que vio el resto de los jueces.

Antes de recibir las devoluciones, Barby comenzó a reír y Marcelo Tinelli la retó: "Si usted ya ese está riendo, puede condicionar a un jurado que, por lo que vi mientras usted cantaba, ya puede estar condicionado".

Luego, la coach confesó que Franco no sabía cantar y no le gustó como cantó, mientras que su profesora de canto dijo que trabajaron durante 25 clases para mejorar su voz.

Ángel de Brito abrió el fuego con duras críticas: "La gente que no tiene talento para cantar como vos, y este ritmo se canta, tendrías que haber elegido algo más fácil. Tendrías que haber elegido alguno que no cante muy bien y zafabas. Me gustó la coreo, pero no me gustó nada. El inglés, pésimo, no entendí nada. Pésimamente cantado". Tras su discurso, mostró que la había calificado con un 1.

Pero el problema se dio luego, cuando llegó el turno de la evaluación de Pampita. La conductora dijo que le encantó y aunque su voto era secreto, su discurso anticipaba que sería un buen puntaje.

.

Jimena le puso un cinco, admitiendo que le iba a poner un punto menos porque vio cuál era el puntaje que puso su colega.

"¿Puedo equiparar con el mío?, porque me parece que no da. no me gusta lo que está haciendo Pampita con vos", indicó, generando malestar en Carolina.

Ella se fija en lo mío pero no en el de Ángel. El de Ángel no le molesta", indicó enojada Ardohaín. "Estoy regulando el de la amistad, no estoy de acuerdo con el voto de la amistad", le respondió Barón.

"Según lo que puso Ángel tuve que subir yo", intentó justificar Pampita, admitiendo que subió su puntuación para ayudar a su amiga.

Mirá la pelea de Pampita y Jimena Barón