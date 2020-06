Otro nuevo caso golpeó al mundo televisivo cuando la abogada Mariana Gallego confirmó que tiene coronavirus, pero que está tranquila porque se encuentra en buen estado.

La esposa del doctor Mauricio Dalessandro suele visitar programas y hacer móviles, ya que representa a famosos; sin embargo, aseguró que respetó el aislamiento y que sólo había salido para hacer las compras. En un móvil contó que se encuentra bien.

.

"Estoy bárbara", dijo esta mañana en "Los Ángeles de la Mañana" y remarcó que sólo deberá cumplir con el aislamiento obligatorio.

Siguiendo con su relato, agregó: "Me di cuenta por el olfato. El sábado a la noche le había pedido a Mauricio que comprara fresias para armar arreglitos florales por el Día del Padre. Cuando las trajo lo reté porque no tenían olor. Ahí se me prendieron todas las alertas; corrí al baño a oler mis perfumes y nada. Mauricio me trajo una cuchara de vinagre y me pareció agua".

Luego, la letrada contó que se hicieron el hisopado con su marido. El test le dio positivo a ella y a él, negativo. Seguirán conviviendo, pero "no dormimos juntos y cada uno tiene su baño".