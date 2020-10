Juan Darthés se encuentra radicado en Brasil desde diciembre del 2018, días después de que Thelma Fardín hiciera pública su denuncia por violación ocurrida en 2009 en Nicaragua durante una gira de "Patito Feo", la ficción infantil protagonizada por ambos.

A casi dos años de la causa presentada en la Justicia del país donde habría ocurrido el abuso, la abogada de la actriz, Eilyn Cruz, confirmó que comenzó el proceso formal para extraditar al también cantante y poder juzgarlo en Brasil, su país natal.

"El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés", explicó la letrada en diálogo con la agencia Télam.

Sin embargo, aclaró que "el trámite dura un tiempo prolongado" y hasta que podría ser rechazado, pero remarcó que es necesario agotar el pedido de extradición sobre Juan Rafael Pacífico Dabul, verdadero nombre del repudiado artista.

"Si abandona el país puede ser detenido donde esté, por eso no se atreve a salir porque solo tiene permiso de movilidad en Brasil", reconoció Cruz en referencia al pedido de captura internacional lanzado por la Interpol. Y remarcó también que pese a que no se cumpla la extradición "no significa que exista impunidad".

Thelma Fardín durante la denuncia pública contra Juan Darthés (Fernando Pérez Re/Crónica).

Acompañada por el Colectivo de Actrices Argentinas, Fardín realizó a fines del 2018 una denuncia pública contra el actor que generó gran revuelo en el mundo de la farándula argentina. La joven lo acusó de haberla violado cuando ella tenía 16 años y él 45 en el hotel nicaragüense donde se hospedaba el elenco de la novela.