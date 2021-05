En las últimas horas, trascendió que Aníbal Lotocki quedó excarcelado tras pagar una fianza de cinco millones de pesos luego de ser acusado de la muerte de un hombre de 50 años llamado Cristian Zarate, quien falleció luego de una cirugía estética en su clínica.

La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal porteña permitió que el cirujano quede en libertad luego de entender que no hay riesgo de fuga ni de que pueda entorpecer la investigación en su contra por homicidio culposo.

En medio de las repercusiones que generó la excarcelación del polémico médico, su abogada Ileana Lombardo habló con "El run run del espectáculo", por Crónica HD: "Fue una detención improcedente y eso quedó acreditado con la resolución de la Cámara".

Luego, aclaró: "Él podrá seguir ejerciendo y está en condiciones de seguir operando. Si hubiera mala praxis, en ese caso con una condena se procede a una inhabilitación".

"Los argumentos de la Cámara para otorgarle la excarcelación han sido que fue una medida excesiva para la instancia del proceso en el que nos encontramos y que ellos entienden que no hay peligro de fuga ni obstrucción de la investigación", continuó defendiendo a Lotocki.

Y luego, manifestó: "Mientras no haya una sentencia condenatoria, Lotocki es inocente". Además, la letrada fue consultada por aquellos que aseguran que Aníbal es un protegido de la Justicia. Furiosa, respondió: "Es un disparate lo que dicen. Lotocki no lo protege nadie. Mientras él no esté condenado, es inocente. Es una situación de cualquier imputado o procesado sin prisión preventiva".

Cabe recordar que Lotocki tiene otras denuncias por mala praxis. Sobre esto, Lombardo expresó: "Las otras causas son por lesiones, son las causas conocidas y sus denunciantes son Silvina Luna, Vicky Xipolitakis y Gabriela Trenchi. Aún se están investigando. Teníamos audiencia para el mes de abril del año pasado, pero quedó suspendida por la pandemia".

