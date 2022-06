"La Voz Argentina" continúa siendo el reality más visto en la pantalla chica y las historias de los participantes emocionan a los televidentes como a los jurados. Pero, en esta oportunidad, Lali Espósito, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Ricardo Montaner se conmovieron al escuchar a una participante que no pudo contener sus lágrimas en medio de su presentación.

Se trata de Lucía, una joven oriunda de Chubut que interpretó un tema de Olivia Rodrigo y al ver que todos los coaches se dieron vuelta ante su perfomance, se quebró ante la sorpresa y emoción. "Tengo mucha energía. Estoy chocha, soy muy llorona pero estoy emocionada", soltó Lucía.

"Nosotros somos más auténticos cuando dejamos que la emoción nos gane. Ahora mismo me está ganando a mí y mis ojos se sobrecargan de lágrimas. Liberaste lo que todo nosotros tenemos adentro. Lo hiciste muy bien, cantaste muy bonito", manifestó Montaner.

.

La Sole le pidió otra canción y la joven, ante la emoción que manejaba, lanzó con humor: "Si me sale mal no pasa nada, total ya me eligieron".

"Sobre todo emocionás. Me di vuelta porque sos muy especial y dije que tenía que luchar por vos. Me emociona hacerte crecer en esta competencia", indicó Lali quien, tras sus palabras, fue la elegida por la participante. "La que mejor me chamuyó fue Lali y me conquistaste", cerró.

Video: una participante de "La Voz Argentina" lloró en medio de su presentación y generó la emoción del jurado