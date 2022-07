El final de las audiciones a ciegas en " La Voz Argentina" suma mucha tensión a los episodios de la competencia de Telefe. Los jurados buscan completar sus equipos con las últimas piezas que faltan, por lo que sus objetivos son específicos. Lali Espósito y Soledad Pastorutti tuvieron un particular momento tras la participación de un cantante.

Iván Papetti fue uno de los concursantes destacados de la emisión del jueves. El joven de 18 años interpretó "Love me tender" de Connie Francis y llamó la atención de las dos jurados del reality de canto.



La primera en girar su silla fue Soledad Pastorutti, aunque recibió una mala noticia por parte de su compañera. Al darse cuenta de que tenía una complicada rival, Lali Espósito no tuvo dudas en bloquear a la cantautora y desató un momento único en la nueva temporada de "La Voz Argentina" por su reacción.

Tenso momento entre Lali Espósito y Soledad Pastorutti en " La Voz Argentina".

Apenas Iván terminó con su canción, La Sole se puso de pie para aplaudir al participante y al instante se acercó a la actriz. "Vení acá, hablemos vos y yo", sentenció con enojo la artista de folclore. Ante la mirada atónita del joven, Ricardo Montaner intervino para llevar tranquilidad: "Hay una pelea. Quedate tranquilo que no tenés nada que ver, estás adentro".

"No me podés explicar nada. Él es el ganador de " La Voz Argentina", la p*ta madre que lo re mil parió. Ponele todos los pi pi pi y eso, no hay problema. La p*ta madre que lo re mil parió", lanzó con furia Soledad Pastorutti en su charla con Lali Espósito tras quedarse sin chances.