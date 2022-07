Telefe volvió a modificar los horarios de su programación nocturna. Al igual que el miércoles pasado, " La Voz Argentina" no salió al aire y tendrá una emisión el viernes por la noche, algo poco habitual. Esto no cayó bien en los televidentes de la competencia ya que esperaban ver un nuevo episodio de las audiciones a ciegas.

Lo cierto es que la señal optó por poner al aire un capítulo doble de "Fugitiva", algo que suele ocurrir los viernes pero por segunda semana consecutiva modificaron sus programas. De esta manera, el ciclo que conduce Marley no apareció y los seguidores se mostraron violentos en redes sociales.

.

A través de Twitter, muchos se mostraron sorprendidos por la ausencia de "La Voz Argentina" y por ende, la falta de estrellas como Lali Espósito y Ricardo Montaner en pantalla. "Hoy no está La Voz, no hay Lali esta noche, no hay buenas noches", escribió un usuario con malestar por lo ocurrido.

Lo cierto es que la decisión de Telefe también tiene relación con cuestiones deportivas. Las dos noches que no se emitió " La Voz Argentina" coincidieron con los duelos entre River y Vélez por la Copa Libertadores. Además, la semana pasada la explicación estuvo ligada al final de "El Primero de Nosotros".