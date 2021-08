Ricardo Montaner fue el protagonista de la segunda velada de los playoffs de “ La Voz Argentina”. El cantante se vio obligado a tomar una decisión determinante sobre el futuro de su equipo, ya que eliminó a dos de los últimos ocho participantes.

Al igual que ocurrió con Lali Espósito en la primera noche, el coach pudo disfrutar de todo su equipo al interpretar “Volver”, uno de sus mayores éxitos. Los ocho elegidos para llegar a la cuarta etapa oficiaron de coristas al comienzo del programa.

Denis y Alex Ortiz fueron los encargados de comenzar el programa con “Mientes” de Camila, Jacinta Sandoval interpretó “Contigo a la distancia” de Christina Aguilera, Ezequiel Pedraza honró al invitado de la ronda con “La Llave” de Abel Pintos y Bianca Cherutti cantó “Falsas Esperanzas” de Christina Aguilera.

Sergio Verón versionó “Sombras nada más” de Javier Solís, Ana Paula Rodríguez cantó “Pérdoname” de Mau y Ricky, Sebastián Pérez estuvo al frente de “Since I don't have you” de Guns N' Roses y Steffania Littaro interpretó “Make you feel my love” de Bob Dylan.

A pesar de su evidente malestar por tener que eliminar a dos participantes, Montaner se volcó por Ezequiel, Jacinta, Denis y Alex, Steffania, Bianca y Sergio. De todos modos, se mostró agradecido con las actuaciones de Ana Paula y Sebastián, quienes se marcharon de la competencia. "Cada uno tiene un talento que no depende de nosotros", mencionó antes de nombrar al último elegido.

El próximo paso serán los octavos de final, que deberán continuar en la búsqueda por el boleto en la final de “ La Voz Argentina”. Mientras tanto, el resto de jurados tendrán que tomar la decisión de dejar en el camino a dos integrantes de sus equipos.