Desde el comienzo de " La Voz Argentina" en la pantalla de Telefe, los creativos looks del jurado, integrado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, dieron que hablar entre los fanáticos del reality musical.

Ante la llegada de la nueva etapa en la competencia, la de las batallas, los reconocidos artistas se mostraron con sus cambios de look que dejaron a Marley, el conductor del programa, sin palabras.

Los nuevos looks de los jurados de " La Voz Argentina".

“Ha dejado la ropa de hospital”, comentó el presentador en cuanto el patriarca de la familia Montaner mostró su nueva vestimenta, que incluyó una camisa de colores y un patrón de estilo setentoso. "Me han dicho camillero o enfermero, pero a mí me encanta y me da orgullo que me hayan dicho que parecía uniformado de hospital, son uniformes chéveres", comentó el cantante.

Después, Marley comparó el nuevo peinado de Lali con el personaje de Morticia Addams, debido a su larga y negra cabellera. Además del cambio en el pelo, la cantante de "Disciplina" lució unas botas de caña alta amarillo fluorescente y un saco largo con estampado de rallas del mismo color.

La nueva vestimenta de Lali Espósito en " La Voz Argentina".

Por su parte, la Sole también tuvo una drástica transformación de look y no solamente fue un cambio de vestimenta, un vestido de brillos plateado, sino también de color de pelo y su largo, al igual que Lali.

Finalmente, Mau y Ricky dejaron de lado las camisas de manga larga y las reemplazaron por unas camisetas sin mangas de colores más invernales y pantalones sastreros de las mismas tonalidades.

El renovado look de Soledad Pastorutti en "la Voz Argentina".

¡Mirá las primeras batallas en " La Voz Argentina"!