En la gala del jueves en " La Voz Argentina", una participante sorprendió con su gran voz, pero extrañamente no fue seleccionada por ninguno de los jurados. Tras las devoluciones que recibió, en las redes los televidentes criticaron el ciclo por creer que la decisión de los artistas fue injusta.

Noelia Bizerra se presentó con una versión de "Señor amante", tema de Valeria Lynch. A pesar de mostrar un gran talento vocal, ninguno de los jueces apretó el botón para que pase a la siguiente etapa.

Lali Espósito y Mau y Ricky admitieron que no sentían que iban a aportarle mucho a su forma de cantar y por eso no se dieron vuelta.

Luego llegó el momento de Ricardo Montaner, que fue muy duro con Noelia: "Los tiempos van cambiando, la música va evolucionado, las interpretaciones son muy distintas a como eran hace 20 y 30 años atrás. Ahora el vibrato y el trémolo.Haces alarde del vibrato porque lo tienes y es perfecto. Pero no es un recurso que se deba utilizar exageradamente".

Luego, Soledad Pastorutti se acopló a las críticas: "Agregaría que la canción es muy conocida y la intérprete también. No la sacaste de la versión original, no hiciste tu primera versión. Coincido con lo del vibrato. Es un detalle que se puede corregir".

"Lo hiciste muy bien, dentro del estilo. Pero me hubiese gustado escucharte a vos y no a la versión original", cerró La Sole.

En las redes, las palabras de los jueces fueron tomadas de mal modo por muchos televidentes. Incuso el nombre de la participante se transformó en tendencia en la noche del jueves mientras se emitía el programa.

"¡Dale! ¿A cuántos le dijeron que los iban a ayudar a encontrar su estilo? ¿Por el vibrato cantás a lo antiguo? Pareciera que se excusan porque no tienen la capacidad de coachear más allá de sus propias capacidades", dijo una usuaria en Twitter.

Más se sumaron: "Merece una oportunidad más, la excusa del vibrato no gustó"; "Sra. Noelia si está leyendo esto le digo que canta mejor que todos los que están en el jurado", dijeron otros.

Mirá las críticas que recibió el jurado de " La Voz Argentina" por no darse vuelta con Noelia

"Una voz muy bella, las devoluciones fueron de lo peor. Decir que no tenían la capacidad de no poder trabajar con su voz? ¿Y para que están sentados como jurados si no están preparados?", analizó todas las devoluciones una tuitera.

"¡Noelia hizo un tema de Valeria! En su versión! Y nada pasa de moda", continuó otro indignado.

"Justo Montaner que apenas tira un tema manda "vibrato"... ¿es o se hace? Cantó súper Noelia! Ahora, si bochan por la edad..." juzgó otro usuario.

"¿Eligieron al que cantó igual a Alejandro Sanz y no a noelia que la rompió?? No los entiendo...", recordó un televidente sobre otro participante que pasó a la próxima ronda.

La palabra "injusticia" se repitió en muchos que no pudieron contener su enojo en las redes.