"La Voz Argentina" reúne a diario a varios artistas talentosos que provocan distintas sensaciones en los televidentes como en los jurados. Durante la transmisión del domingo hubo un participante que hizo dar vueltas a todos los coaches del certamen, sin embargo, no todos contaron con la posibilidad de ser seleccionados.

Eso mismo le ocurrió a Mau y Ricky cuando giraron con su silla para ver a Nicolás, el joven de 25 años oriundo de Córdoba que dejó atónito no solo a ellos sino que a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito.

Pero la Sole bloqueó a los hermanos y los imposibilitó a ser elegidos por el concursante. Ante el hecho, reaccionaron de la peor manera. "Sabes que es lo peor, que tu y yo dijimos, la bloqueamos esta vez", expresó Ricky en referencia a su compañera.

"Nos jodimos. Me bloqueraron. Se que no nos ibas a elegir y que te ibas a ir con la Sole", declaró Mau resignado.

Tras su accionar, Pastorutti reveló mientras le hablaba a Nicolás: "Lo hice porque me encantó lo que hiciste. Me gusta esta chacarera, me encanta. Te quiero tener".

.

Fue en ese momento cuando Lali sorprendió con sus palabras y le tiró un "palito" a su compañera. "El equipo de La Sole es como ir a Puerto Rico y cantar reggaeton. Si venís al team Lali va a ser algo diferente", exclamó la artista.

Tras analizar todas las propuestas, el joven participante reveló convencido: "Vine a este lugar sin esperar nada y me llevo una sorpresa. Este lugar es hermoso y no tengo palabras para agradecer", dijo entre lágrimas. Acto seguido tomó su decisión: "Me voy con La Sole".

Video: la furia de Mau y Ricky con Soledad Pastorutti tras ser bloqueados en "La Voz Argentina"