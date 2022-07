" La Voz Argentina" trasciende fronteras y queda claro temporada a temporada ya que cada vez es mayor el número de extranjeros que se presentan en la competencia de Telefe. Además de la representación en el jurado por parte de Mau y Ricky, distintos cantantes internacionales logran sorprender a los jueces.

La emisión del martes contó con la presencia de Elena Guarner, quien interpretó la canción "And i'm teeling you". Su estilo maravilló a los jurados por lo que no dudaron en girar sus sillas, aunque la primera fue Lali Espósito y tuvo su merecida recompensa.

.

Después de una complicada pelea por quedarse con ella, la cantante optó por marcharse con la actriz, por lo que se mostró muy feliz. Sin embargo, su historia también sorprendió ya que tiene un largo recorrido al haber nacido en Cuba.

Eliana Guarner en " La Voz Argentina".

La joven de 30 años contó en " La Voz Argentina" que se casó con un argentino, por lo que se mudó al país hace tiempo. Si bien se separó, decidió quedarse y disfruta del canto, lo que ayuda a mantenerse además de su trabajo como delivery.

Antes de pasar por el escenario, le confesó a Marley que sueña con convertirse en madre. "Hay un objetivo porque yo no tengo la posibilidad de ser madre naturalmente. A los 11 años tuve una operación bastante fuerte porque me dejó sin la chance de quedar embarazada. Con el premio de " La Voz Argentina" quiero ser madre", contó.