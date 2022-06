" La Voz Argentina" se mantiene como el programa más exitoso en la televisión hoy en día. Desde su estreno, el reality de canto obtiene asombrosos resultados de rating, gracias a las asombrosas presentaciones de los participantes y las divertidas ocurrencias del jurado, compuesto por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky.

Los artistas son los encargados de elegir a los que integrarán sus equipos. En la emisión del lunes, un joven oriundo de Santa Cruz no fue seleccionado a pesar de su excelente presentación, y los televidentes se quejaron en las redes. De igual manera pasó con Leonardo Centeno, quien interpretó a Hipólito en "Cebollitas", que luego de su actuación tuvo duras palabras contra los jueces, principalmente contra el líder del clan Montaner.

"No me corrigieron errores técnicos. Casi todo lo que me dijeron lo entendí, hay una cosa que no comparto y fue lo que me dijo Ricardo Montaner. Me dijo que había cantado con un estilo que no me pertenece, (...) Es una voz rasposa con un estilo y yo cantó así", declaró.

Leonardo Centeno de "Cebollitas" no fue elegido por el jurado de " La Voz Argentina".

Ante esto, los ex compañeros de Leandro en la recordada tira infantil publicaron una carta abierta para repudiar la decisión de los coaches.

"Ante los hechos de público conocimiento, queremos expresar el total repudio a lo ocurrido en el ciclo de Telefe, ' La Voz Argentina', con nuestro compañero y amigo Leonardo Centeno. Creemos que los dichos del jurado, sobretodo los del señor Ricardo Montaner, fueron totalmente injustos y realmente sostenemos que Leo fue echado del programa por ser Cebollita", comienza el escrito que compartieron los actores con Juan Etchegoyen en "Mitre Live".

A continuación, el texto indica: "No vamos a permitir que se nos siga discriminando cómo ocurría en las grabaciones del programa cuando había una dinámica laboral que quedó afortunadamente lejana llenas de maltratos, acosos y amenazas".

"La idea con este escrito es apoyar a nuestro compañero y manifestar nuestro desacuerdo con el ciclo artístico que lleva adelante la señal que tanta popularidad nos dio. Gracias por su tiempo, los saludan atentamente, Los Cebollitas", concluye la carta.

Leonardo Centeno en "Cebollitas".

Marcelo Italiano le dio vida a Sammy en el programa de chicos y habló con Etchegoyen sobre la situación. "Yo pasé por la experiencia de ser jurado y próximamente lo seré de nuevo, yo creo que las devoluciones deben ser siempre constructivas y que apunten a lo técnico, que le sirva al artista esa devolución y me parece que en este caso no sucedió, no construye lo que se dijo, era todo cargado de subjetividad y me molesta personalmente lo que le ocurrió a Leo", comentó.

"A Leo lo ningunearon en La Voz Argentina, cuando se basan en tantas apreciaciones personal tan subjetivas", opinó al final.

Mirá qué dice el texto que publicó el elenco de "Cebollitas" en contra de los jurados de " La Voz Argentina"