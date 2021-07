El jueves por la noche, en una nueva noche de audiciones en " La Voz Argentina", cuatro fueron los seleccionados por el jurado para pasar a la próxima etapa. Lali Espósito, Ricardo Montaner y La Sole sumaron voces a sus equipos.

Azul Masjuan, joven de 20 años proveniente de Tigre, llegó al programa para cantar "How far I'll go", de Alessia Cara, un tema famoso por ser parte del filme animado de Disney Pixar "Moana".

Antes de que termine la canción Soledad y Lali se dieron vuelta casi al mismo tiempo.

Lali comentó que ella se había dado vuelta no solo por su gran performance, sino que le puso un voto de confianza, creyendo que sería capaz de ofrecer más colores. Por ello le pidió que cante algo en español. La joven se animó a hacer "Juntos a la par", de Pappo, y confirmó que es muy versátil.

Finalmente, Azul se quedó en el equipo de Lali.

Denis y Axel Ortiz, hermanos, de Córdoba interpretaron "Cuando te enamores", tema de José Antonio que se hizo popular en el dúo que hizo con Luciano Pereyra.

Los cinco jurados apretaron el botón casi sobre el final de la canción y obviamente se disputaron a los hermanos. Apelando a la conexión, Mau y Ricky les hablaron de la importancia que tiene la hermandad a la hora de cantar, pero finalmente los jóvenes decidieron que formarían parte del team de Ricardo Montaner.

Luna Suárez desplegó su gran voz y carisma escénico con una versión blusera de "Ain't no sunshine".

Ricardo solo necesitó algunos segundos para decidir que era una voz imponente. Sus hijos hicieron lo mismo un tiempo después y Soledad cayó ante el encanto en tercer lugar.

A la concursante también le insistieron para que haga algo en castellano, y volvió a dejar a todos boquiabiertos con una versión a capella de "Barro, tal vez", de Luis Alberto Spinetta.

Soledad dijo que analice las posibilidades y que le convenía quedarse en su equipo para que los Montaner no se pelearan. Tras un largo discurso de Montaner, que estaba decidido a quedarse con Luna, la cantante optó por la folclorista porque dijo que sentía una conexión de mujer con ella.