" La Voz Argentina" significa una gran oportunidad para distintos artistas de mostrar su talento. Por eso mismo, tienen unos minutos para presentarse y contar su historia de vida, lo que en algunos casos resulta conmovedor.

Así ocurrió con el primer participante de la emisión del jueves. Emanuel Cerrudo de 39 años se presentó en la competencia con su interpretación de "Y, ¿si fuera ella?" de Alejandro Sanz y logró llamar la atención de Ricardo Montaner y Mau y Ricky. Si bien se mostró muy decidido en marcharse con el popular cantautor, su historia emocionó en la previa.

"Mi infancia fue dura. Éramos tres hermanos, mi papá nos abandona y quedó mi mamá sola luchando con los tres", comenzó con lágrimas en los ojos al recordar sus vivencias. Por su parte, los amigos que lo acompañaron tuvieron buenas palabras para él: "Es una persona muy solidaria, fuimos muchas veces a acompañarlo al Hospital Garrahan que él canta para los chicos y es un luchador".

Emanuel Cerrudo de " La Voz Argentina".

"En el 2020 pasamos un momento que nunca pensé que iba a pasar. Me agarró COVID, pasé internado un mes mientras esperaba el nacimiento de mi hijo Pedrito. De un día para el otro, no podía estar de pie, no bajaba la fiebre y me encontré cara a cara con la muerte", recordó sobre el momento extremo que tuvo que superar el participante de " La Voz Argentina". Por último, Emanuel Cerrudo completó sobre la complicada recuperación: "Me entubaron, salí muy débil y no podía levantar a mi hijo".

Finalmente, pudo volver a cantar y se presentó con éxito en " La Voz Argentina", lo que aparece como su cuarto intento por formar parte de la competencia. Ahora deberá mantenerse en el equipo de Ricardo Montaner, el jurado que eligió para trabajar.