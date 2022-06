" La Voz Argentina" tiene varias peleas por noche, especialmente en las audiciones a ciegas. Los jurados buscan quedarse con los participantes que pasan por el escenario del programa de Telefe a todo costo. Durante la emisión del martes, Ricardo Montaner sorprendió con una confesión.

El episodio comenzó con la participación de Vanesa Magnago, quien realizó una versión de "Ain't No Sunshine" de Bill Withers. La joven logró que tres jueces giren sus sillas para intentar llevarla a su equipo: Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito. El primero mencionado fue protagonista de un particular momento.

.

Ante la indecisión de la cantante, el jurado intentó convencerla de una inesperada manera. "Ya me hablaron de la dirección. Me dijeron que si este año no lo ganaba, ya me despedían", sorprendió el reconocido cantautor sobre su futuro en el programa de Telefe donde es uno de los jueces.

Ricardo Montaner habló de su futuro en " La Voz Argentina".

Además, Ricardo Montaner sumó de manera irónica: "No me dan más oportunidades. Gano ' La Voz Argentina' este año o me despiden y tú serías la culpable". Ante la consulta de sus hijos sobre quien tomaría el lugar, el padre de Evaluna contestó: "¿Quién vuelve? El Puma Rodríguez, que conste".

A pesar de los intentos fallidos, Lali Espósito tuvo el privilegio de quedarse con Vanesa, quien además cantó "El amor después del amor" de Fito Páez a pedido de los jurados.