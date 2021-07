En el último día de las audiciones a ciegas en " La Voz Argentina", una de las últimas participantes sorprendió a los cinco jurados con su voz y los dejó boquiabiertos.

Camila Pereyra, de 18 años, salió a escena a interpretar "A primera vista", tema clásico de Chico César pero en su versión en castellano. Cuando habían transcurrido tan solo 20 segundos del tema, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky apretaron el botón, maravillados con la voz de la joven.

Y antes del minuto, Camila ya tenía el aval de todos los jurados, con todos a disposición para elegir a qué equipo quería ir.

Mirá a Camila Pereyra cantanto "A primera vista" en " La Voz Argentina"

"¿18 y canta así?", dijo la Sole cuando se presentó. Y Lali tomó la posta, todavía embelesada por la interpretación: "Fue precioso esto, gracias", la halagó.

"Yo me llevo bien con ellos, pero vos tenés que ser mia. A muerte la peleo. Si me imagino con alguien un camino a la final es con alguien con una voz tan particular como la tuya, con una energía como la tuya. Voces como la tuya vienen a dar una caricia, son un bálsamo", expresó mientras la participante se emocionaba.

"Tuviste un gusto impresionante eligiendo exactamente cada arreglito de la canción. Tu naciste para cantar, eso se nota, y no necesitas las cuatro sillas para confirmar eso", le dijo Ricky.

Luego, Soledad prosiguió: "Veo tanta cosa genuina. Nos tocaste a todos el alma con tu voz. Si hay algo que no me perdono es no disfrutar cuando subo al escenario. Cada vez que tenemos esa oportunidad, hay que hacerlo. Lo importante es lo que te pasa a vos. Si a vos te pasa algo, a alguien le va a pasar algo. Y eso es lo que hiciste hoy".

"Lo que me llamó la atención es que tu semblante acompañaba lo que decías. Una señora una vez me dijo el escenario hay que pasearlo. hay que disfrutarlo, sentirlo, y creerlo. Tu hiciste todo eso. Te creíste el escenario aunque no tienes experiencia. Y aunque no te moviste, lo paseaste", concluyó Ricardo, que finalmente se quedó con la joven para su equipo y fue el primero en completar las 24 voces.

Camila Pereyra, la participante de " La Voz Argentina que dejó boquiabiertos a todos los jurados