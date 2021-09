Se acerca el final de “ La Voz Argentina” y la exigencia cada vez es mayor para los participantes. Los cuartos de final tuvieron su última noche con el turno del equipo de Mau y Ricky y sus cuatro integrantes.

Sin embargo, el voto del público decidió que uno de ellos no continuará en el programa. De todos modos, eso no opacó la participación de cada uno de los cantantes del grupo de la silla doble.

.

Magdalena Cullen estuvo a cargo de abrir la noche en el reality con su versión de “Zamba de usted” de Ariel Ramírez y se destacó con su estilo. Tal como sucedió en otras veladas, se llevó los elogios del jurado. “Tú eres un ejemplo para la juventud”, le dijo Ricardo Montaner mientras que Lali destacó otro aspecto de su participación. “Es la mujer más tentada del país”, agregó la coach.

Fiel a su impronta, Marcos Olaguibet llevó su energía a una interpretación de “Adán y Eva” de Paulo Londra. Por consejo de la silla doble, el participante pasó su versión al género del rock y se ganó los aplausos. Además, la actriz pidió una ovación para el artista cordobés que no puede cantar sus propias canciones por ser estafado con un contrato.

Luz Gaggi cantó “Chandelier” de Sia y mantuvo el nivel elevado que mostró en las etapas anteriores. El padre de Mau y Ricky mencionó que ella está en el top tres o cinco de las ocho ediciones de “ La Voz Argentina” en las que participó. Justamente el dúo también tuvo muchas palabras de elogios para la joven que terminó emocionada. “Yo no me quiero imaginar lo que viene. Se me aguaron los ojos del orgullo”, mencionó Mau.

Por último lugar, le llegó el turno a Lautaro Cabrera en los cuartos de final. El joven no pudo contener sus lágrimas durante el coacheo y trasladó esa emoción a su versión de “Contigo aprendí” de Armando Manzanero.

Finalmente, el voto del público decidió que sea el único eliminado de la noche sea Lautaro. Por lo tanto, Magdalena, Marcos y Luz son los que avanzaron de etapa y que intentarán permanecer en el programa en las ediciones en vivo.